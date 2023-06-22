محافظ المنيا يجري جولة بالأسواق لمتابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الخميس، جولة تفقدية على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

تلبية كافة احتياجات المواطنين

رافق المحافظ اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إذ شملت عددًا من المحلات التجارية والهايبر ماركت بحي وسط مدينة المنيا، واطمئن المحافظ خلالها على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وضع أسعار على مختلف السلع

شدد المحافظ على جميع المحال التجارية، بضرورة وضع أسعار السلع بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الأسواق ورصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، والتعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، بالتنسيق بين كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق، مؤكداً ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.