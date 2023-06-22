مصرع 2 وإصابة 6 في حادث تصادم على صحراوي المنيا

لقي مهندس وربة منزل مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز مغاغة، ما أسفر عن مصرع هاني.د 47 سنة، مهندس، وإيمان.ص 44 سنة ربة منزل، وإصابة 6 آخرين بينهم 4 أطفال أبناء الأول.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مركز مغاغة للعلاج، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من إدارة المرور والوحدة المحلية، لإعادة تسيير الحركة بالطريق، وتبين أن السيارة النقل كانت محملة بـ8 أطنان سكر، وفي طريقها لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي، أمس الأربعاء، حادث تصادم بين سيارتين، أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري، وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة.