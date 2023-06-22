تسليم 1500 كوبون بقيمة 150 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا في سوهاج

شهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الخميس، تسليم 1500 كوبون مواد غذائية بقيمة 100 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 150 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، ويحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات

وجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسؤولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

تكثيف النشاط المجتمعي

ومن جانبه قال إبراهيم عطي إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموع من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من وزارة التموين، حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات؛ لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقا لاحتياجاتها من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.