مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بأكتوبر.. وضبط السائق المتهم

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بأكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بدائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عاطل 57 سنة وإصابة 2 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم أثناء وقوفهم في الشارع اصطدمت بهم سيارة ملاكي من الخلف.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بسيارة أخرى تقطع عليه الطريق لم يستطيع مفاداتها فاصطدم بهم، تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى سعاد كفافي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.