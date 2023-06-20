مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بكرداسة

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب عامل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث بالطريق الأبيض بدائرة قسم كرداسة بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفى ومصاب بالطريق الأبيض بدائرة القسم.

إصابة عاطل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين خلال سير عامل 53 سنة بالدراجة البخارية ملكه، وبصحبته عاطل 40 سنة اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلاب الدراجة البخارية، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة عاطل كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.