إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة أمام بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 9 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وجارِ عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «علي ع.ا»، 32 سنة، «محمد عبده»، 3 سنوات، «أمل .ف .م»، 60 سنة، «ساره ر.س»، 25 سنة، «سلامة .ر.س»، 65 سنة، «أسماء. ع.ع»، 31 سنة، «مريم ا.م»، 63 سنة، «عبد الحميد س ع»، 41 سنة و«عمر ع س»، سنة ونصف.

وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير بالبحيرة، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.