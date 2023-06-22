إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «ميكروباص» على طريق بلبيس في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم للمستشفيات القريبة لتقديم خدمات طبية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، وإصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من مرافق هيئة الإسعاف فرع الشرقية إلى موقع الحادث، فيما نقل 6 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، بينما جرى نقل آخر إلى مستشفى ابن سيناء لتقديم الرعاية الطبية لهم.

قوة أمنية إلى موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة والتي طالبت بجمع التحريات الكاملة حول الحادث، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.