موسيماني: الأهلي أقوى من صن داونز.. والزمالك ليس في مستواه

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لفريق الوحدة الإماراتي، عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكيفية الفوز بها، بعد تتويج الأهلي بلقبها في النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي.

الفوز بدوري الأبطال يحتاج للنضج والخبرة.. وصن داونز الأفضل

وقال موسيماني لصحيفة «sundayworld»: «الفوز بدوري أبطال أفريقيا يتطلب أكثر من الموهبة، فهو يحتاج نضجًا من اللاعبين والمدير الفني، والأهلي كان أقوى من صن داونز، على الرغم من فوز الأخير بخماسية مقابل هدفين».

وأكد أن فريقه السابق صن داونز، «يحتاج للنضج والخبرة للفوز باللقب الأفريقي عن جدارة فهو فريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن ينقصهم الخبرة، والحقيقة أن صن داونز كان أفضل فريق، وقدموا الكثير من المباريات الجيدة، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك للفوز بدوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «لا يمكن السماح للأهلي بالعودة في دوري أبطال أفريقيا بعد أن كان قريبًا من مغادرته على يد الهلال السوداني، ولكن تعادل بطل السودان أمام صن داونز أعاد الأمل للأهلي في ختام دور المجموعات، ثم فاز بها في النهاية».

وأضاف مدرب الوحدة الإماراتي، أن «الترجي التونسي كان في أضعف نسخة بالنسبة لما رأيته في آخر خمس سنوات عندما كان مدربا لصن داونز والأهلي».

واختتم «موسيماني»، أن فريق الزمالك ليس في قمة مستواه، وخسر الكثير من لاعبيه الجيدين خلال الفترات الأخيرة.