أسعار اللحوم في منافذ التموين بالمحافظات قبل عيد الأضحى.. تخفيضات كبرى

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم البلدي والمستورد في منافذها المتواجدة في المحافظات المختلفة، سواء البرازيلي أو الحمراء أو السوداني، والهندي، ويمكن للمواطنين الحصول عليها بتخفيضات على الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.

ضخ لحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ الرسمية بالمحافظات.

وحددت المديريات أسعار اللحوم المتواجدة داخل المنافذ الرسمية في مختلف المحافظات سواء دمياط، والدقهلية، والغربية والإسكندرية، وجنوب سيناء.

أوضحت مديرية التموين بالإسكندرية عن توافر كميات من اللحوم داخل المنافذ الرسمية الخاصة بالمديرية بالأسعار التالية.

- كيلو لحوم سوداني بـ 195 جنيها

- لحوم بلدي بـ 280 جنيها للكيلو.

- لحوم ضأن مبرد بـ 240 جنيها للكيلو.

- لحوم برازيلي مجمد بـ 170 جنيها.

ضخ لحوم بأسعار منخفضة في الدقهلية في المنافذ الرسمية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» توفير لحوم بأسعار مخفضة داخل منافذ التموين بالدقهلية المتواجدة في مختلف المراكز بالمحافظة، إذ يجري توفير لحوم برازيلي وسوداني بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المديرية حددت أسعار اللحوم داخل المنافذ الرسمية بالمديرية، إذ وصل كيلو اللحم البرازيلي المجمدة إلى 160 جنيها، وكيلو اللحم السوداني المبردة بـ 220-240 جنيها للكيلو داخل المنافذ الرسمية بالتموين بالدقهلية.

لحوم بلدي ومستوردة في منافذ الرسمية بدمياط

أشارت مديرية التموين بدمياط إلى ضخ لحوم بلدي ومستوردة داخل المنافذ الرسمية التابعة لها في محافظة دمياط، ووصل سعر كيلو السوداني 195 جنيها، والبرازيلي المجمدة إلى 160 جنيها.

أوضحت مديرية التموين بجنوب سيناء عن توافر لحوم بلدي ومستوردة داخل منافذ التموين الرسمية بالمحافظة بأسعار مخفضة، ووصل سعر كيلو اللحوم البرازيلي مجمدة 160 جنيها، ولحوم سوداني طازج وصل الكيلو بها إلى 195 جنيها.

لحوم بلدي ومستوردة بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية التموين بالغربية عن توافر لحوم داخل منافذ التموين الخاصة بالمحافظة من ضمنها السوداني الطازج بـ 195 جنيها للكيلو، والبرازيلي المجمدة بـ160 جنيها الكيلو.