مهرجان المسرح المصري يكرم سامي عبد الحليم في دورته الـ16

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض، الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ16 والتي ستنطلق خلال الفترة من يوم 27 يوليو المقبل وتستمر الفعاليات حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

تكريم سامي عبد الحليم

عبر الفنان سامي عبد الحليم عن سعادته بهذا التكريم قائلا: «بالرغم من تكريمي في العديد من المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية فأن هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بمشاعر مختلطة مابين المفاجأة والامتنان والسعادة، وشعرت أن هناك من يرى مجهودي في المسرح بل ويقدره، وفي تلك اللحظة التي تفاجأت بتكريمي فيها خلال مهرجان للمسرح المصري، شعرت أن مجهود الأعوام السابقة لم يضع هباء».

وأضاف عبد الحليم: «أشكر كل إدارة المهرجان واللجنة العليا على هذه المفاجأة السارة واختيارهم لي لتتويج مشواري الفني بهذا التكريم، وأعتز بكل أعمالي المسرحية خاصة تلك التي شاركت فيها مع المخرج طارق الدويري ومنها "المحاكمة" و"زمن الطاعون" وغيرها من الأعمال، كما أن أقرب الأعمال إلى قلبي في التلفزيون مسلسل "خرم إبرة" لأن له معزة كبيرة في قلبي وجاء لي في وقت مهم في حياتي».

من جانبه علق الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان على ذلك التكريم قائلا: «إن الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، فنان اكاديمي مهني يستحق التكريم عن جدارة، لأنه أفنى حياته في العمل المسرحي والأكاديمي واعتقد أن هذا حقه علينا كمهرجان للمسرح المصري، وهذا ليس قراري بمفردي ولكنه قرار اللجنة العليا ايضا تقديرا لمشواره الكبير».

مسيرة الدكتور سامي عبد الحليم

يشار الى أن الفنان الدكتور سامي عبد الحليم تخرج في كلية دار علوم عام 1971، وإلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983 وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من إسبانيا عام 1992، وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي 80 مسرحية منهم 35 عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات "المحاكمة" و"الحارس" و"منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك في تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًا عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية "بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم.