رضا البحراوي ضيف «صاحبة السعادة» الثلاثاء المقبل (فيديو)

أسدلت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن البرومو الرسمي لحلقة الفنان رضا البحراوي مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة».

رضا البحراوي في ظهور مختلف مع صاحبة السعادة

وظهر رضا البحراوي خلال البرومو وهو يكشف تفاصيل بدايته الغنائية، وعمله على ميكروباص، وكذلك يقوم بغناء العديد من أغانيه المميزة، التي يتفاعل معها الجمهور، مثل «ناس مني، زمن الوحوش، عز الليل».

وكشفت قناة dmc عن موعد إذاعة حلقة رضا البحراوي مع صاحبة السعادة، عن طريق تعليقهم على برومو الحلقة، قائلين: «انتظروا حلقة مميزة جدا كلها غنا مع النجم رضا البحراوي في برنامج صاحبة السعادة.. الثلاثاء القادم الساعة 11:00 مساء فقط على dmc».

عمر كمال يدعم رضا البحراوي

وحرص عمر كمال، على توجيه الدعم لرضا البحراوي، قبل إذاعة الحلقة، إذ قام بإعادة نشر البرومو، وعلق عليها: «ده مكانك يا رضا من زمان اللي لازم تكون فيه ياما تعبت وياما اتسرق منك شغل وياما ناس طلعت على حس شغلك بس ربك كبير.. ربنا يكرمك ويراضيك يا رضا كمان وكمان وإحنا في مصر محظوظين إن عندنا صوت زي رضا البحراوي».