رضا البحراوي ووسط البلد والوايلي يجتمعون في مهرجان مسرح الزمالك

يشهد مسرح الزمالك، بدءا من الخميس 24 مارس الجاري، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي «زمالك ميوزيك ويك».

ويضم مسرح الزمالك، 15 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 31 مارس الجاري.

رضا البحراوي لأول مرة على مسرح الزمالك

ومن المقرر افتتاح فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في السابعة مساء الخميس 24 مارس، كما يشهد المهرجان أولى حفلات نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، وذلك مساء السبت 26 مارس.

تفاصيل الأسبوع الموسيقي داخل مسرح الزمالك

كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسها فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك، في بيان، أن فكرة المهرجان الأسبوعي تأتي استكمالا لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار.

وأشار صبري، إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي تفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة يشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.

الموسيقيين تُحرم مسلم من الوقوف على مسرح الزمالك

يذكر أنّ مغني المهرجانات الشعبية مسلم، كان مُقررًا له إحياء أول حفل غنائي له على مسرح الزمالك، الجمعة الماضية، إلا أنّ نقابة المهن الموسيقية، قررت إلغاء الحفل، لعدم تقنين أوضاعه حتى الآن وعدم حصوله على تصريح لممارسة الغناء.