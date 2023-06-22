حبس عاطل أنهى حياة بائع أحذية في مشاجرة بالطالبية

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإنهاء حياة جاره بمنطقة الطالبية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه إنهاء حياة بائع أحذية 35 سنة بسلاح أبيض فى مشاجرة على يد جاره عاطل 22 سنة بسبب خلافات بينهما قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا.

وتم تشكيل بحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والرواد محمد عطية ، إسلام البندراري ، محمد حبيب معاوني القسم، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة وملاحقة المتهم، ألقي القبض عليه في خلال 6 ساعات بعد هروبه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة المتوقعة على المتهم

وعن العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض حسن شومان كشف لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».