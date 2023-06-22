«وأنت قاعد في بيتك».. أسرع طريقة للاستعلام عن رول دعوى إلكترونيا

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات التي يبحث عنها المواطنين ومن بينها الاستعلام عن رول دعوى، إذ يمكنك الدخول على المنصة واتباع عدد من الخطوات وإدخال بعض البيانات تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات الاستعلام عن رول دعوى

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" خطوات الاستعلام عن رول دعوى إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وأولى الخطوات للاستعلام عن رول دعوى إلكترونيًا، تكون من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبالضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" ستظهر لك قائمة بكل الخدمات التى تقدمها المنصة، فتقوم بالضغط على أيقونة "خدمات القضايا".

وبعدها ستظهر لك الخدمات وهي الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن رول دعوى.

وبالضغط على أيقونة "الاستعلام عن رول دعوى"، وتقوم بعدها بإدخال البيانات الخاصة بالدعوى، منها الدرجة والمحكمة وتاريخ الجلسة، وفي الخطوة الأخيرة يضغط على «ابحث»، وستظهر له نتيجة البحث.

وفي سياق متصل، تقدم منصة مصر الرقمية بعض الخدمات المتعلقة بالمحاكم ومنها تسجيل محام وإقامة دعوى مدنية إلكترونيًا.