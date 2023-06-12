أهم خدمات التراخيص على منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها

تقدم منصة «مصر الرقمية» الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين، ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها المنصة خدمات استخراج التراخيص.

خدمات التراخيص

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خدمات التراخيص التى تقدمها منصة مصر الرقمية.

وتقدم منصة مصر الرقمية عددًا من الخدمات المتعلقة بالتراخيص وهي استعلام عن مخالفات رخصة قيادة، تظلم على مخالفات رخص قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

وللحصول على الخدمات، هناك بعض الخطوات التى لا بد من اتباعها، وتتمثل أول خطوة في الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط، والقيام بعد ذلك بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها منصة «مصر الرقمية»، فتقوم بالضغط على أيقونة «رخصي».

وتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الخدمة واتباع عدد من الخطوات من بينها إدخال بيانات الرخصة، وبعد ذلك سداد رسوم الخدمة، ثم بعد ذلك استلام الوثيقة.