مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه بينما أصيب سائق في حادث تصادم بحدائق أكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين و2 توكتوك، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن أطراف الحادث كل من سيارة ملاكي يقودها سائق 60 سنة، وسيارة أخرى يقودها محاسب 40 سنة متوفى، وعدد 2 توكتوك وبالفحص تبين تعطل السيارة الثانية بجانب الطريق وحال تخطي الثالث والرابع السيارة المعطلة فوجئ بهم الأول ولم يتمكن من مفاداتهم مما نتج عنه ارتطامه بهم من الخلف مما تسبب في انقلابهم بجانب الطريق ومصرع قائد السيارة الثانية وإصابة سائق من سائق توكتوك بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة الأولى وقائدها والتكاتك وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة بالدفن.