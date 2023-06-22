مصرع شخص صدمه قطار في الغربية.. «عبر من مكان غير شرعي»

لقي شخص في العقد الخامس من العمر، مصرعه بعد أنّ صدمه قطار في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، بمدينة قطور بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور، وتحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بمصرع شخص

تلقى مأمور مركز شرطة قطور، ومرفق عمليات الإسعاف، بلاغًا يفيد مصرع شخص صدمه قطار، حال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير مخصص للعبور، ومقيم بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى عماد الدين سيد أبو عيانة، في العقد الخامس من العمر، موظف بالإصلاح الزراعي، مقيم بقرية الإبراهيمية مركز قطور، حال ذهابه إلى عمله، وفي أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، وغير مخصص لعبور المشاة، تصادف مرور قطار.

التحفظ على الجثة

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى قطور العام، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.