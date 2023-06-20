مواعيد مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحي: تبدأ من 5.15 صباحا

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، على عدم مد ساعات عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى، مضيفا أن جميع القطارات ستبدأ التحرك فى محطات المترو من الساعة 5.15 صباحا، وتستمر حتى الساعة 12.30 ليلا.

وأضاف «عبد الهادي» فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم بالفعل تجهيز غرفة عمليات لمتابعة ساعات التشغيل، وحركة سير القطارات، وانتظامها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

مواعيد مترو الأنفاق فى العيد

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، مواعيد مترو الأنفاق فى العيد، فضلا عن تحديد المحطات التبادلية.

- ينطلق أول قطار للمترو من جميع المحطات في تمام الساعة 5.15 صباحًا.

- موعد انطلاق أخر قطار بالخط الأول 12 وربع صباحًا.

- موعد انطلاق آخر قطار بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» 12.30صباحًا.

- موعد انطلاق أخر قطار بالخط الثالث «عدلى منصور» الساعة 12.07 وسبع دقائق صباحًا.

- أخر قطار بالخط الثالث ينطلق من محطة «الكيت كات» 12.38 صباحا.

وفى السياق ذاته، أعلنت هيئة مترو الأنفاق، عن تجهيز نحو24 وحدة إسعافية متنقلة للعمل فى بعض محطات المترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، كما تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ، ستكون موجود على أرصفة المحطات، لمواجهة أى اعطال طارئة ومفاجئة، لإصلاحها فورا تجنبا لتعطل حركة سير القطارات.