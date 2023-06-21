اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قمة باريس.. العالم يتحد لإنقاذ الاقتصاد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قمة باريس.. العالم يتحد لإنقاذ الاقتصاد

- انطلقت الدعوة لها من مصر لمناقشة التحديات الاقتصادية ومساعدة الدول النامية

- أسرة «تبني» ومؤسسات تحمي الهوية

- «المحور المجتمعي» يناقش اليوم تأثيرات «العنف الأسري» وتعزيز دور المؤسسات الثقافية

- «السيسي» يعرض تحديات أفريقيا أمام القمة.. ويعقد لقاءات ثنائية مع القادة وكبار المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا الإقليمية والعالمية

- إلغاء إعفاءات الدولة في الأنشطة الاستثمارية ومساواتها بـ«الخاص»

- خبراء: مصر بوابة استراتيجية لأفريقيا والشرق الأوسط.. واقتصاديون: التحديات المشتركة على «المائدة».. ومصر نجحت في مواجهة الأزمات بفضل الإصلاح

- «مدبولي»: تسليم مقار الوزارات القديمة للصندوق السيادي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية

- السفير الفرنسي: نسعى لأن نكون الشريك التجاري الأول لـ«القاهرة».. ونتعاون معا لإنتاج الطاقة النظيفة ومذكرة تفاهم لتخليق الهيدروجين الأخضر

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة خاصة في مجالات النقل وصناعة السيارات الكهربائية والطاقة

- حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن العام الماضي

- «قناة السويس» للمصريين ولا خصخصة أو تأجير

- «ربيع»: الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي ديسمبر المقبل.. وإنقاذ «إيفر جيفن» يُدرّس في أمريكا

- الإنفاق على مشروعات القناة من ميزانيتها وبالجنيه المصري.. ولدينا خبرة كبيرة في التكريك

- «الإسكان» تزيل تعديات ومخالفات على مساحة 262 فدانا بـ3 مدن جديدة

- «النينجا والأحمر».. 3 سنوات حب

- اتفاق بين الأهلي و«الشحات» على التجديد

- انتهاء موسم «متولى».. وغيابات أمام الحدود

- «أوسوريو» يحدد ملامح صفقات الزمالك للموسم الجديد.. و«عواد وشلبي» يشاركان في التدريبات

الصفحة الثانية

- الحكومة توافق على مشروع قانون بإلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

- المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها في الأنشطة.. والتأكيد على تمتع جميع المشروعات بالحوافز الواردة بقانون الاستثمار وزيادة الممنوحة للمشروعات.. وتسليم مقار الوزارات القديمة للصندوق السيادي بعد الانتقال لـ«الإدارية»

- إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلي

- مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري إلى 9 سنوات لكى تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون

- خبراء: المساواة بين القطاع الخاص والحكومة أكبر حافز للاستثمار

- «السيد»: القرارات تساعد على التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحرة.. و«سلام»: خطوة مهمة في طريق إصلاح مناخ الاستثمار

الصفحة الثالثة

- قمة باريس العالم يتحد لإنقاذ الاقتصاد

- «السيسى» يعرض فرص الدول النامية والاقتصادات الناشئة أمام القمة

- لقاءات ثنائية للرئيس مع القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك

- «مصر - فرنسا» تاريخ من التوافق

الصفحة الرابعة

- رؤساء وممثلون عن 100 دولة يشاركون في الدورة الأولى

- القمة تسعى لإنجاز التحولات اللازمة في النظام المالي مع التركيز على الدول الأكثر فقرا.. وستقترح حلولاً لتمويل القضايا التي تتجاوز مسألة المناخ

- صندوق النقد الدولي يصدر عملة جديدة لتمويل الدول الأكثر هشاشة بقيمة 100 مليار دولار

- وزيرة الشئون الخارجية الفرنسية: ترمي إلى «بناء عقد جديد مع الشمال والجنوب» لتسهيل وصول الدول الضعيفة إلى تمويل معالجة عواقب الأزمات الحالية والمستقبلية

- «باريتي»: نحن الشريك التجاري رقم 12 لـ«القاهرة».. ونسعى إلى أن نحتل المرتبة الأولى

- السفير الفرنسى: 4 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين.. وفرنسا ثاني أكبر مورِّد للقمح لمصر بـ1.2 مليون طن سنويا

- تعاون مع مصر لإنتاج 8 آلاف ميجا وات من الطاقة النظيفة ومذكرة تفاهم لتخليق الهيدروجين الأخضر

- «رخا»: الدولتان ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية خاصة في النقل وصناعة السيارات الكهربائية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: «الطاقة النظيفة» على رأس جدول أعمال القمة

- الأزمات في السودان وفلسطين وليبيا وسوريا والأزمة الروسية - الأوكرانية حاضرة بقوة

الصفحة الخامسة

- «القاهرة وباريس».. ثقل اقتصادي وحضاري

- توافق في الرؤى حول ليبيا والهجرة غير الشرعية

- خبراء: مصر بوابة استراتيجية لأفريقيا.. والقمة تستهدف تنفيذ ما تم التوصل إليه عام 2021 لتمويل الاقتصادات الأفريقية

- «العناني»: العلاقة بين البلدين تشهد شراكة تجارية وهناك شركات فرنسية دخلت السوق المصرية مؤخراً.. و«رأفت»: مصر تركز على العلاقات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية

- التحديات المشتركة على مائدة «باريس».. ومصر واجهت الأزمات العالمية بفضل الإصلاح

- اقتصاديون: الدولة نجحت في تخطى تداعيات الأزمات العالمية.. وأتاحت المتطلبات المالية لكل القطاعات.. ودعّمت الأسر الأكثر احتياجا

- خفّفت من أثر ارتفاع الأسعار بالتوسع في «تكافل وكرامة» وزيادة المعاشات والأجور والإعفاء الضريبي

- طارق عامر: مشاركة مصر سيكون لها تأثير مضاعف بسبب تجربتها الرائدة فى مواجهة مشكلات المناخ

- خبير: القمة طريق الدول النامية إلى التمويل ومواجهة الأزمات

- القمة تستهدف تعزيز القدرة المالية للدول الأكثر مديونية.. ولا بد من تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء.. وحشد التمويل المبتكر لمكافحة تغيرات المناخ

الصفحة السادسة

- اليوم اختتام جلسات الأسبوع الرابع بمناقشة قضايا الأسرة والهوية الوطنية

- «المحور المجتمعي» يناقش تأثيرات «العنف الأسري».. اليوم

- بحث تهديدات الاستقرار الأسري من خلال طرح الأسباب وسبل المواجهة.. ولجنة «الثقافة والهوية الوطنية» تستعرض سبل تعظيم العائد التوعوي من المؤسسات الثقافية

- «التنسيقية» تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية تشمل ريادة الأعمال لدعم وتمكين الشباب

- ثريا عبدالجواد: التفاوت في الأجور من أهم الأسباب التي تقف عائقا أمام العدالة.. ويجب تحقيق الحرية والمساواة ومكافحة التمييز

- مُقرِّر مساعد لجنة العدالة: الحماية المجتمعية حق للمواطن ووظيفة أساسية للدولة

الصفحة السابعة

- الفريق أسامة ربيع: لا صحة لخصخصة «القناة» أو تأجيرها.. وحققنا 9.4 مليار دولار خلال العام الحالى بزيادة 35% عن العام الماضي

- الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي ديسمبر المقبل لاستكمال ازدواج الممر الملاحي.. وارتفاع عدد السفن العابرة إلى 25 ألف سفينة.. وقناة بنما تمر بظروف مؤقتة ولا نبني مكاسبنا على خسائر الآخرين

- دخلنا في شراكة مع «ترسانة جنوب البحر الأحمر» لبناء يخت سياحي بطول 29 مترا.. والإنفاق على مشاريع القناة من ميزانيتها الاستثمارية وبالجنيه المصري.. ولدينا خبرة كبيرة في التكريك

الصفحة الثامنة

- 3 سنوات جديدة من الحب.. اتفاق شبه نهائي بين الأهلي و«الشحات» للاستمرار مع الفريق وانتهاء موسم «متولي» بسبب الإصابة.. وغيابات أمام الحدود

- 5 تدعيمات قوية «أوسوريو» يحدد ملامح صفقات الزمالك و«عواد وشلبي» يشاركان في التدريبات

- قبلة الحياة «الانضباط» تمنح طارق حامد فرصة البقاء في اتحاد جدة وعدم العودة للدوري المصري

- «الوديات» لا تكفي

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