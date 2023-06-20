اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الطريق إلى الوطن.. صوت المرأة يسقط «مرشد» ويبني أمة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: نسعى لبناء قدراتنا في الصناعات الأكثر تطورا

- الرئيس: مهتمون بجذب الاستثمارات الإيطالية في قطاع التعدين والصناعة التحويلية.. ووفد شركات إيطالية: نتطلغ لتعميق مسيرة التعاون مع مصر

- رئيس الوزراء يتابع جهود تنشيط الحركة السياحية في «طابا» و«نويبع»

- «مدبولي»: الدولة على استعداد لاتخاذ أي قرار تسهم في دفع السياحة بالمدينتين

- الطريق إلى الوطن.. صوت المرأة.. يسقط «مرشد».. ويبني أمة

- الثورة حققت مكاسب تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية ومناصب غير مسبوقة للسيدات بعد سنوات من التهميش

- «السيسي» غير حياة السيدات من ذوي الهمم.. بدعم كبير ومناصب قيادية.. وكرم «الكادحات» بمبالغ مالية ومساعدات عينية ضخمة

- جواهر الطاهر: إرادة المرأة ظهرت في جميع الميادين خلال عهد «السيسي»

- سكينة فؤاد: «30 يونيو» إرادة شعب وستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

- الحوار الوطني.. قادرون على التحدي

- «السياسات الصناعية»: تصريحات الرئيس دفعة قوية للوصول إلى توصيات داعمة للصناعة والاستثمار لمواجهة الإشكاليات

- لجنة «الدين العام»: الموازنة الحالية لا تغطي سوى 71% من المصروفات العامة.. وعلينا التوسع في إصدار الصكوك السيادية

- «أحزاب»: تطبيق التصنيع الكامل وتحديد الأولويات حل للنهوض بالصناعة وسد العجز بين الصادرات والواردات.. وعودة وزارة الاستثمار

- «تنسيقية الشباب»: إطلاق الاستراتيجية الموحدة للصناعة و«أبوزيد»: تنمية القطاع تحسن المؤشرات الاقتصادية

- «خطة النواب»: إعادة هيكلة الإدارة المالية للأفراد. و«سالم»: طرح الأصول بشكل احترافي

- الثانوية العامة فرحة بـ «6 لغات»

- «اللغة الثانية» جاءت في مستوى الطالب المتوسط.. ورسمت البسمة على الوجوه

- 761055 طالبا وطالبة أدوا «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية»

الصفحة الثانية

- ازرع.. طريق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

- «المبادرة» تسهم في رفع إنتاجية الفدان وتحسين دخول المزارعين

- زيادة القمح من 18 إلى 22 أردبا للفدان ودعم 13 ألف فلاح بـ «القليوبية».. وتقديم «تقاوي» ومستلزمات زراعية بـ «أسيوط».. وتوفير الأسمدة لزراعة أصناف عالية الإنتاجية في «سوهاج»

- «التعاقدية» مكنت المزارعين من حصاد فول الصويا مرتين

- «الحقول الإرشادية» حققت أعلى إنتاجية في حصاد القمح

- مسئول بـ «القبطية الإنجيلية»: المرحلة الثانية تستهدف 500 ألف مزارع.. وزراعة مليون فدان قمح

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني.. الاقتصاد قادر على التحدي

- مناقشات موسعة حول قضايا الإصلاح المالي وعجز الموازنة.. وحزمة مقترحات لتنمية الصناعة والاستثمار

الصفحة الرابعة

- «السياسات الصناعية»: تصريحات الرئيس السيسي دفعة قوية للوصول إلى توصيات داعمة للصناعة والاستثمار

- أعضاء «التنسيقية»: يجب إطلاق الاستراتيجية الموحدة لـ «الصناعة»

- «أحزاب»: تطبيق التصنيع الكامل حل للنهوض بالصناعة وسد العجز بين الصادرات والواردات

الصفحة الخامسة

- لجنة «الدين العام»: الموازنة تغطي 71% من المصروفات ونحتاج إلى محفزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

- «التنسيقية» توصي بتعديل قانون المالية العامة وضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة

- لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»: يجب إعادة هيكلة الإدارة المالية للأفراد والمجتمع

- مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: «سيزيف.. بين الحكيم وكامي 1- 2»

الصفحة السادسة

- الطريق إلى الوطن.. صوت المرأة يسقط «مرشد» ويبني «أمة»

- «الثورة» حققت مكاسب تاريخية ومناصب للسيدات بعد سنوات من التهميش

- «عظيمات مصر».. حكاية نضال ضد إرهاب تنظيم «الإخوان»

الصفحة السابعة

- «السيسي» يكرم الكادحات

- دعم «الحاجة صيصة» بـ 50 ألف جنيه ومنح «فتاة العربة» شقة وساعد «فتاة التروسيكل» وحقق لـ«نحمده» السائقة حلمها بامتلاك «الميكروباص»

- ويغير حياة السيدات ذوات الهمم.. دعم غير مسبوق وتولى مناصب قيادية

- سكينة فؤاد: «الإخوان» سعوا لوأد المرأة.. ومكتسبات «الثورة» لا تعد ولا تحصى

الصفحة الثامنة

- فرحة الثانوية بـ «6 لغات»

- امتحان اللغة الثانية يرسم البسمة على وجوه الطلاب: يارب كتر أفراحنا

- «سنة أولى ثانوية».. أمهات يتغلبن على القلق بالدعاء: مسئولية كبيرة

- الأخت السند.. «سلمى» ترابط أمام اللجان: «انتِ مش لوحدك»

- «بوكيه ورد».. هدية ولي أمر إلى ابنته أمام لجنة الامتحان