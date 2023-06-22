إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة القسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد العام لتلاقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان دائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

إصابات حادث محور 26 يوليو

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 25 سنة وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي يقودها مدرس 50 سنة مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، وكذا تهشم مقدمة الميكروباص والسيارة الملاكي من الخلف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد العام لتلاقي العلاج ، وتم التحفظ على السيارتين وقائديها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.