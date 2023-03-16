رئاسة الجمهورية تنشر فيديو عن نشاط الرئيس السيسي اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «يوتيوب»، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

كبريات الشركات العالمية

أشار الفيديو، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية، العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية.

اجتماع مع وزير الاتصالات

كما تضمن الفيديو، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.