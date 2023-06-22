وزير البترول: مصر تمتلك فرصا متميزة لزيادة الإنتاج من ثروتها النفطية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً اليوم الخميس، مع وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك»، الذي ضم طارق إبراهيم مدير منطقة أفريقيا وأوروبا، ومحمد السرحان، المدير الإقليمى لكوفبيك مصر.

تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة الكويتية «كوفبيك» فى مناطق «خليج الزيت ورأس كنايس»، وفرص زيادة استثماراتها بمصر، خاصة بعد نجاحها مع الشركاء بشركة «بتروجلف» فى تحقيق قفزة فى المعدلات الإنتاجية بامتياز «جيسوم بخليج الزيت فى خليج السويس.

تسهيلات لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف

وأكد وزير البترول على أهمية النجاح الذى تحقق بمنطقة «جيسوم»، والذى يوضح أن مصر تمتلك فرصاً متميزة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، سواء من المناطق الجديدة أو الحقول المتقادمة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية واضحة تهيأ كافة التسهيلات اللازمة لتوسع أنشطة البحث والاستكشاف ومن ثم زيادة إنتاج الثروة البترولية .

وأثنى على جهود كوفبيك كذراع تنفيذى لأنشطة مؤسسة البترول الكويتية خارجياً ، وحرصها على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها بمصر فى ظل ما يربط الجانبين المصرى والكويتى والهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية من روابط وعلاقات تاريخية وتعاون مشترك.

كوفبيك تحقق نجاحات في قطاع البترول في مصر

ومن جانبه أكد طارق إبراهيم حرص الشركة الكويتية على أن تكون شريكاً فى قصص النجاح التى تحققها مصر فى مختلف الأنشطة ، لاسيما بعد مشاركتها فى مضاعفة الإنتاج من حقل جيسوم من 9 آلاف إلى 18 ألف برميل يومياً ، مشيراً إلى دراسة الشركة زيادة استثماراتها فى مصر بعد المردود الإيجابى الذى حققته مشاركتها بنسبة 40% فى حقل جيسوم و25% فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية مع شركتى شل وتوتال، وكذلك فى ظل الدعم الجاد والواضح من وزارة البترول والذى يمنح الاستثمارات ثقة ودعماً وينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبه للتخطيط والمشروعات، المهندس أيمن عمارة، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس شركة إنبى.