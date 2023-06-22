تراجع أسعار البترول العالمية لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار البترول العالمية بقوة خلال التعاملات اليوم الخميس، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في أسبوعين إذ كانت الأسواق تتابع إشارات متضاربة بشأن مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي تنتظر فيه أيضًا المزيد من الإشارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت أسواق البترول الخام ارتفاعًا قويًا في أسعارها هذا الأسبوع، حيث أدت تخفيضات أسعار الفائدة في الصين إلى بعض الرهانات على انتعاش الطلب في وقت لاحق من هذا العام.

الدولار يضغط على أسعار البترول ويجعلها تتجه للهبوط

وكانت أظهر الضعف في الدولار نوعًا من المساعدة للبترول إلى حد ما بعد أن أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي موقفًا أقل تشددًا في أسعار الفائدة مما توقعه البعض.

تراجعت العقود لأسعار البترول بنوعيه حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 1.75٪ لتصل إلى 75.77 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي عند 71.19 دولارًا للبرميل.

وتتأثر اتجاهات المستثمرين إلى العديد من السلع ومنها البترول والذهب بسبب أسعار الدولار واتجاهات الفيدرالي الأمريكي نحو قرارات أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل كبير على تحركات الاتجاه نحو شراء السلع الأخري من قبل المستثمرين