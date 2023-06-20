وزير البترول يبحث مع شركة سعودية التعاون فى توريد أنابيب النفط والغاز

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من شركة ارسيلور ميتال الجبيل السعودية، برئاسة جابرييل مونتي الرئيس التنفيذى للشركة، والتى تعد من الشركات الرائدة إقليميا في مجال تصنيع خطوط أنابيب البترول والغاز، لبحث دعم سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال توريد المهمات، ورغبة الشركة في توسيع أعمالها بمصر.

أهمية المناخ الاستثمارى

وخلال اللقاء أكد الملا أنّ المناخ الاستثمارى الجاذب الذى تتمتع به مصر حاليا، يحفز مختلف الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر، مشيرا إلى أنّ منظومة التكامل والترابط التي نجح قطاع البترول المصري في إرسائها بصناعة البترول والغاز في المنطقة، توفر تنوع في الإمكانات والخبرات ما يسهم في سهولة أداء الشركات لعملياتها في المنطقة.

توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الشركة

واستعرض الوفد خلال اللقاء برنامجا طموحا، لزيادة القيمة المضافة من عمليات الشركة في مصر من خلال تحقيق أقصى استفادة من القرب الجغرافي بين الدولتين، مصر والسعودية، وتوفير خطوط أنابيب لنقل المقطرات والمصنعة من الصلب، وفقا لمواصفات المعهد الأمريكي للبترول، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الشركة.

وأشاروا إلى أنّ الشركة نجحت في الفوز بالمناقصة الأخيرة لشركة بتروبل، وتعمل حالياً في توريد خطوط الأنابيب مع عدة شركات تابعة لقطاع البترول، وقامت بتوريد حوالى 47 ألف طن من خطوط الأنابيب منذ عام 2018.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشؤون المالية والاقتصادية، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للإنتاج.