4 أسباب رئيسية ساعدت على تراجع أسعار الذهب في مصر.. تعرف عليها

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك 4 أسباب رئيسية ساعدت في تراجع أسعار الذهب في مصر.

وأشار المركز، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الأسباب تمثلت فيما يلي:

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

- السبب الأول: قرار مجلس الوزراء بإعفاء الجمارك على واردات المشغولات الذهبية لمدة 6 أشهر.

- السبب الثاني: إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر في مايو 2023.

- السبب الثالث: تراجع الطلب على الشراء في فترة ما قبل عيد الأضحى.

- السبب الرابع: استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية

ووافق مجلس الوزراء، في مايو الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.