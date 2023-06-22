رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-6-2023.. استقرار ملحوظ في محلات الصاغة

كتب:

حسن عثمان
12:12 م | الخميس 22 يونيو 2023
استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب

استقر سعر الذهب في الأسواق المحلية، بمستهل تعاملات اليوم الخميس 22-6-2023، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2480 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 مستهل تعاملات اليوم 2170 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1860 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 24 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس هدوءا واستقرارا عند 2480 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق نحو 2170 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 22 يونيو 2023

حقق سعر الذهب عيار 18، استقرارا عند 1860 جنيها.

أسباب تراجع الذهب

ووفق ما قاله ناجي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، فهناك عدة أسباب أدت إلى تراجع أسعار الذهب في مصر، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، والسماح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج، وتراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18% والتي استوعب سوق الذهب جزءا كبيرا منها.

وقال نجيب لـ«الوطن»، إنّ الوقت الحالي من أنسب الأوقات للشراء، خاصة أنّ الذهب يعتبر مخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

اقرأ المزيد:

سعر الذهب اليوم الخميس 22 ـ 6 ـ 2023 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام؟

«الغرفة التجارية»: أسعار الذهب منخفضة حاليا بشكل غير مسبوق.. وهذه فرصة للشراء

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2150 جنيها

تراجع الذهب عالميا مع ترقب شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أمام الكونجرس

«جولد بيليون»: سوق الذهب يشهد عمليات بيع كبيرة قبل إجازة الأضحى

خبير مصرفي يتوقع استمرار انخفاض أسعار الذهب: إجازة العيد توقف التراجع مؤقتا
بقلم حسن عثمان