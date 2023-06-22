أسعار الذهب اليوم الخميس 22-6-2023.. استقرار ملحوظ في محلات الصاغة

استقر سعر الذهب في الأسواق المحلية، بمستهل تعاملات اليوم الخميس 22-6-2023، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2480 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 مستهل تعاملات اليوم 2170 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1860 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس هدوءا واستقرارا عند 2480 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق نحو 2170 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 22 يونيو 2023

حقق سعر الذهب عيار 18، استقرارا عند 1860 جنيها.

أسباب تراجع الذهب

ووفق ما قاله ناجي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، فهناك عدة أسباب أدت إلى تراجع أسعار الذهب في مصر، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، والسماح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج، وتراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18% والتي استوعب سوق الذهب جزءا كبيرا منها.

وقال نجيب لـ«الوطن»، إنّ الوقت الحالي من أنسب الأوقات للشراء، خاصة أنّ الذهب يعتبر مخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.