الجنيه الذهب يفقد 5200 جنيه من قيمته خلال 5 أسابيع.. الخسارة الأكبر في تاريخه

سجّل الجنيه الذهب خسارة كبيرة في الأسابيع الماضية بلغت نحو 5200 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب، اليوم، إلى نحو 17 ألفا و200 جنيه، مقابل 22 ألفًا و400 جنيه في نهاية أبريل الماضي، إذ يتوقع خبراء الذهب مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وشهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وبلغت أسعار الذهب اليوم، 2480 جنيها لعيار 24 ، وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق بداية تعاملات اليوم نحو 2170 جنيهًا، وحقق سعر الذهب عيار 18، في بداية التعاملات استقرارًا وسجل نحو 1860 جنيهًا.

أسباب تراجع الذهب

- تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، إضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل «جولد بيليون».

- التسعير المحلي للذهب توافق إلى حد ما مع السعر العالمي، وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي.

- تراجعت السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي استوعب سوق الذهب جزءًا كبيرًا منها.

- إطلاق صندوق استثمار في الذهب ساهم على جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه.

- استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار.