ما هي أسباب انخفض سعر الذهب خلال الفترة الماضية؟.. خبير يجيب

أكد حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، أن الفترة الماضية شهدت العديد من موجات التراجع في أسعار الذهب، في السوق المحلي بشكل كبير، وذلك نتيجة لمجموعة كبيرة من العوامل.

وأضاف «العجمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن هذه التراجعات بدأت تعكس مسارها في الوقت الحالي، حيث بدأت أسعار الذهب ترتفع نوعاً في السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد موجة انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية.

عوامل تؤثر في سعر الذهب

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لعدة أسباب، ومنها انخفاض السعر العالمي للذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، كما أن أسعار المعدن الأصفر تتحدد بشكل أساسي وفق العرض والطلب عليه، حيث انخفض الطلب خلال الأيام الماضية، بسبب عدم الاقبال بشكل كبير على الذهب، نظراً للاهتمام بشراء مستلزمات عيد الأضحى.

ولفت إلى أن سعر الذهب في السوق المحلي يتحدد أيضاً وفقاً لأسعار الدولار واتجاهاته، سواء عالمياً أو محلياً.

وتوقع «العجمي» أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وهو ما بدأ يحدث بالفعل في الوقت الحالي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2210 جنيهات، وعيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في السبائك 2526 جنيهاً، وعيار 18 سجل 1890 جنيهاً.