مستشار وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية في مستشفيات كفر الشيخ

أجرى الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي، زيارة مفاجئة إلى محافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

التأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وتفقد مستشار الوزير، عددا من مستشفيات المحافظة، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام الخدمة الصحية وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ضمن خطة الوزارة لمتابعة مختلف القطاعات الصحية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

المرور على مستشفى كفر الشيخ العام

وشملت الزيارة مرور مستشار وزير الصحة، على مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تفقد أقسام الداخلي، والباطنة، والعناية، والطوارئ، مشيداً بالخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى العام، كما وجّه بضرورة رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية.

بحث ملف Telemedicine

وخلال الزيارة، اجتمع مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، مع قيادات المديرية ومديري المستشفيات لبحث ملف Telemedicine، وكلّف ضرورة رفع الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من هذا الملف بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

تطوير القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ يشهد اهتماماً من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفي الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الأورام، ومستشفيات مجمع الصدر التي تعمل الدولة جاهدة لتطويرها وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي بالمحافظة.