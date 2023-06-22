تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، إذ يفصلنا أيام قليلة على قدومه، ويرغب الكثير معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات، وكان المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية حديد موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات الأخري في 2023، وجاءت كالأتي.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

- صلاة العيد في محافظة القاهرة 6:21.

-صلاة العيد في محافظة الجيزة 6:22.

- صلاة العيد في محافظة الدقهلية 6.18.

- صلاة العيد في محافظة الشرقية 6.19.

- صلاة العيد في محافظة الإسكندرية 6.24.

- صلاة العيد في محافظة بورسعيد 6.14.

- صلاة العيد في محافظة السويس 6.16.

- صلاة العيد في محافظة شمال سيناء 6.08.

- صلاة العيد في محافظة جنوب سيناء 6.16.

- صلاة العيد في محافظة القليوبية 6.21.

- صلاة العيد في محافظة كفر الشيخ 6.20.

- صلاة العيد في محافظة الفيوم 6.25.

- صلاة العيد في محافظة بني سويف 6.24.

- صلاة العيد في محافظة المنيا 6.28.

- صلاة العيد في محافظة أسيوط 6.28.

- صلاة العيد في محافظة سوهاج 6.28.

- صلاة العيد في محافظة قنا 6.24.

- صلاة العيد في محافظة أسوان 6.28.

-صلاة العيد في محافظة مرسى مطروح 6.34.

- صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر 6.18.

- صلاة العيد في محافظة الإسماعيلية 6.16.

- صلاة العيد في محافظة دمياط 6.16.

موعد عيد الأضحى 2023

وحددت دار الإفتاء المصرية الاثنين 19 يونيو غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا، ووقفة عرفات فلكيا الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.