اليوم الثالث في «انتخابات الأطباء»: مرشح واحد على منصب النقيب و3 للعضوية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، ترشح طبيب واحد على منصب النقيب، وعلى مقاعد عضوية النقابة العامة ثلاثة أطباء.

تلقي طلبات الترشح

أكدت استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، واللجنة تعمل أيضا غداً الجمعة والسبت وحتى يوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

النقابة العامة للأطباء

يذكر أن انتخابات النقابة العامة للأطباء القادمة تجرى على منصب نقيب الأطباء و3 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن ومندوبين لقطاعات القاهرة ووسط الدلتا وشرق الدلتا وغرب الدلتا وشمال الصعيد وجنوب الصعيد العضو فوق السن من مضى على تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة و يحق له الترشح على منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة العضو تحت السن من مضى على تاريخ التحاقه بالنقابة أقل من 15 سنة وقد أسفر اليوم الثالث لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من:

منصب النقيب العام الدكتور محمد طنطاوي

على مستوى الجمهورية:

فوق السن الدكتور هيثم عبد الحافظ

تحت السن الدكتور أحمد العربي

منطقة القاهرة الدكتور خالد سلطان