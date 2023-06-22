مستقبل وطن يستعرض فعاليات المرحلة الأولى لملتقى الأحزاب السياسية

نشرت الصفحة الرسمية لحزب «مستقبل وطن»، على «فيس بوك»، فيديو لافتتاح المرحلة الأولى من ملتقى الأحزاب السياسية، الذي ينظمه الحزب تحت شعار «حصاد عام مضى.. ورؤية عام مقبل»، بمشاركة أحزاب «حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة والمؤتمر»، وتحالف الأحزاب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» وأمين التنظيم، خلال كلمته في الملتقى، إن الحزب خلال جلسات الحوار الوطني أكد أن وكود مختلف التيارات السياسية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها السياسية على منصة حوار واحد؛ لمناقشة مختلف القضايا السياسية دون خطوط حمراء هى خطوة مهمة في الحياة الحزبية المصرية.

وتابع بأن حزب «مستقبل وطن» اعتمد في أجندته على عدة محاور رئيسية، منها انتشار الهيكل التنظيمي له في جميع محافظات مصر، بداية من القرى والنجوع مرورا بالمراكز والمحافظات.