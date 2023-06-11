حزب مستقبل وطن: نوافق على زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب ليس لديه مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التي أنشأت كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، والتي سيكون لها أثر كبير في زيادة عدد الأعضاء.

قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين

وشدد عابد، على ضرورة وجود قواعد ثابتة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسكان لعام 2025 عقب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، مع مراعاة التعديلات على قانون رقم 141\140 الخاصين بمجلسي النواب والشيوخ، والقانون رقم 198 لسنة 2019 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

التفرغ للعضوية

وفيما يتعلق بالتفرغ للعضوية، أكد عابد أن المادة 103 من الدستور حددت ذلك، والمادة 354 من اللائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم 1 لسنة 2016 ورقم 2 لسنة 2020 الخاصين بالموظف العام وقطاع الأعمال العام وشركات المساهمة إذا كانت الدولة تديرها بنسبة 50%، أما بالنسبة للمهن الحرة فالتقيد سيعمل على انصراف العاملين بها عن المشاركة فى الانتخابات .

وكان عابد قد قدم دراسة حول عدد أعضاء البرلمان فى البرلمانات المماثلة والبرلمان المصري منذ عام 1956 حتى برلمان 2020٠ من حيث عدد أعضاء الناخبين والمواطنين.

واختتم كلمته: «الحوار الوطني فرصة وطنية عظيمة لوضع خريطة وطنية جديدة تكون مسارنا فى الجمهورية الجديدة»؟

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.