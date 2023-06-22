إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

أُصيب ثمانية أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي أثناء عودتهم من عملهم في إحدى المزارع، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليهم، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـ 8 أشخاص ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.