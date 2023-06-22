رئيس جامعة أسيوط: وضع خطة جديدة لتعيين المعيدين وفق معايير دقيقة

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، جلسته الشهرية، عن شهر يونيو 2023؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية بالجامعة، بحضور القيادات الجامعية.

عيد الأضحى المبارك

استهل رئيس جامعة أسيوط الجلسة بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى وهنأ مجلس الجامعة، الرئيس بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، متمنياً أن يكلل المولى عز وجل، مسيرة العمل الوطني بالتوفيق والسداد.

وثمن رئيس جامعة أسيوط، الجهود المخلصة التي تشهدها الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية والتقدم فى كافة القطاعات، مشيداً بما توليه القيادة السياسية من دعم ورعاية مشهودة لملف التعليم العالي في مصر، وإثراء الحركة البحثية كأحد محاور التنمية المستدامة.

إعلان نتائج الامتحانات

وخلال الجلسة وجه رئيس جامعة أسيوط؛ بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات في أقرب وقت، مع استثمار فترة الأجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة اللازمة للمنشآت، وتنظيم برنامج مكثف للأنشطة الصيفية الهادفة، والبرامج التدريبية التي من شأنها رفع مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم المهارية.

تعيين معدين

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عمداء الكليات بوضع خطة خمسية جديدة لتعيين المعيدين وفق معايير دقيقة، بناء على الاحتياجات الفعلية؛ لإرساء قيم العدالة والمساواة بين الجميع كما وافق المجلس، على القرارات الخاصة بتعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، واعتماد عدد من اللوائح المنظمة لقطاعات الجامعة.

تجديد الاعتماد للمرة الثانية

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، كلية الصيدلة؛ لحصولها على تجديد الاعتماد للمرة الثانية، من إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، الذي يؤكد على ما تتمتع به إدارة الكلية، و أعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، و تنمية وتطوير المهارات لدى الطلاب؛ للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلبها مزاولة المهنة.