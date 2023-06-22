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انخفاض جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

مارينا رؤوف
10:16 م | الخميس 22 يونيو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال نهاية التداولات المسائية اليوم الخميس، مقارنًة بأسعار نهاية التعاملات الصباحية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21، انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، ووصل سعر الجرام لنحو 2200 جنيه، مقابل 2210 جنيهات في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي:

«2457 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2150 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1886 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيه».

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.