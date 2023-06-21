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«الغرفة التجارية»: أسعار الذهب منخفضة حاليا بشكل غير مسبوق.. وهذه فرصة للشراء

كتب:

محمد أيمن سالم
07:23 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
الذهب - أرشيفية

الذهب - أرشيفية

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن آخر تطورات أسعار الذهب حاليا.

الأسعار السابقة

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن أسعار الذهب حاليًا منخفضة جدا بالقياس بالأسعار السابقة.

الغرفة التجارية تنصح بالشراء 

وتابع: «دي فرصة الناس تشتري احتياجاتها وتستثمر في هذا التوقيت»، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن ينخفض سعر الذهب مرة أخرى لأنه طبقا للتوقعات جرى الوصول لأقل سعر موازي للسعر العالمي، وأن الارتفاع السابق انخفض ليساوي السعر العالمي، متابعًا: «لا تنتظروا انخفاض آخر في أسعار الذهب، ودي فرصة مواتية للاستثمار طويل المدى، ودي فرصة طيبة تستفيد بالارتفاعات القادمة».

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