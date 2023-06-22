هل يمكن لركاب الغواصة المفقودة مغادرتها في حالات الطوارئ؟

الغواصة «تيتان» المفقودة في المحيط الأطلسي منذ يوم الأحد الماضي، أصبحت محطة أنظار للعالم أجمع، وحصلت علي اهتمام كبير لمعرفة الأحداث الجارية، وتزداد التساؤلات حول أن الـ5 أشخاص الذين على متنها، وما إذا كان بإمكانهم الخروج من الغواصة في حالات الطوارئ.

هل هناك وسائل لدعم الحياة على متن الغواصة؟

وصرح شون ليت، رئيس شركة تمتلك سفينة الدعم «بولار برينس» بشكل مشترك، للصحفيين أمس الأربعاء، بأنه تم الالتزام بجميع البروتوكولات المتعارف عليها، ولكنه رفض الكشف عن تفاصيل حول كيفية توقف الاتصالات، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأضاف أنه «لا يزال هناك وسائل لدعم الحياة على متن الغواصة، وسنستمر في الأمل حتى النهاية، وبالرغم من أن تحديد موقع الغواصة قد يتم، فإن إعادة الغواصة ستكون تحديًا لوجستيًا ضخمًا، نظرًا للظروف القاسية في عمق البحر، وإذا تمكنت الغواصة من العودة إلى السطح، فإن رصدها في البحر المفتوح سيكون صعبًا للغاية».

عملية إنقاذ الغواصة تزداد صعوبة

وقد شرح رئيس شركة أن عملية الإنقاذ للغواصة تزداد صعوبة بسبب أنها مغلقة من الخارج، ولا يمكن لمن بداخلها الخروج بدون مساعدة، وإذا كانت الغواصة موجودة في أعماق البحر، فإن ذلك يزيد من صعوبة الإنقاذ بسبب الضغط الهائل والظلام الدامس في تلك المنطقة.

كما أكد تيم مالتين، الخبير في شؤون السفينة «تايتانك»، أن عملية إنقاذ الغواصة المفقودة في قاع البحر تقريبًا مستحيلة.