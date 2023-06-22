ما معنى مصطلح «تيتان» الذي تحمله الغواصة المفقودة.. وما هي دلالته؟

ما زالت عمليات البحث عن الغواصة «تيتان»، المفقودة في عمق المحيط الأطلسي وعلى متنها 4 أشخاص، مستمرة، بالرغم من نفاد الأوكسجين الاحتياطي بها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مصير الأشخاص الذين على متنها.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، منذ قليل، العثور على حطام بالقرب من موقع السفينة تيتانيك الغارقة، وأكد في بيان: «نقوم بتقييم المعلومات بشأن ما إذا كان هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة تيتان»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

معنى اسم «تيتان»

ولكن ما معنى اسم أو مصطلح «تيتان» الذي شغل الرأي العام العالمي خلال الأيام الماضية؟

ذُكر اسم «تيتان» في المراجع اللغوية والتاريخية، ويعود إلى عرق من الآلهة الأقوياء، الذين حكموا الأرض خلال العصر الذهبي الأسطوري، وهم العرق السابق للآلهة الأولمبية، كما أنها مصطلح إنجليزي يعني «أسر الجبابرة التي حكمت العالم قبل آلهة الأولمب» ومعناها أيضا جبار أو ضخم أو هال، وهو دلالة على القوة والمتانة.

وعلى جانب آخر ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن كوكب زحل يمتلك قمرا يسمى «تيتان» وهو قمر يشابه الأرض في الكثير من الأشياء كما أكد الباحثون، إذ أن سطح المحيطات على الأرض يتشابه مع بحار تايتان، فهو العالم الآخر الوحيد الذي نعرفه في نظامنا الشمسي لديه سائل ثابت على سطحه كالأرض.

تيتانيك: نظرة داخل الغواصة التي فقدت في طريقها لحطام السفينة المنكوبة pic.twitter.com/vM7qUXy5vi — BBC News عربي (@BBCArabic) June 21, 2023

الأكسجين يكفي لمدة 96 ساعة

وبدأت غواصة «تيتان» في الانخفاض في تمام الساعة 8 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، ولكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم، وبحسب مجلة «بيزنس تو داي»، فإن أقصى كمية من الأكسجين المتوفرة تكفي للحالات الطارئة لمدة 96 ساعة فقط، بما يعادل 4 أيام فقط، مما يشير إلى نفاد الأكسجين المتاح في الوقت الفعلي.

وتجري السلطات البحرية سباقاً مع الزمن للحصول على الموارد اللازمة للعثور على الغواصة المفقودة «تيتان»، التي فقدت الاتصال بسفينتها الأم أثناء رحلتها قرب حطام السفينة «تيتانيك» في أعماق شمال المحيط الأطلسي.