خفر السواحل الأمريكية: الغواصة «تيتان» ربما تعرضت لانفجار من الداخل

قال أحد قادة خفر السواحل الأمريكية، في تصريحات قبل قليل، إن حطام الغواصة «تيتان» تم العثور عليه على مسافة تبعد حوالي 1600 قدم من حطام السفينة تايتنك الغارقة، لافتا إلى أن انفجارا من الداخل قد يكون حدث في الغواصة، وهي في عمق المياه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقدته قوات خفر السواحل، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس، أن وقت الانفجار الداخلي بالغواصة سيتم الإعلان عنه بعد التحقيقات الموسعة، مشيرا إلى أنه تم إجراء التفتيش لمدة 72 ساعة باستخدام موجات السونار داخل المياه، ولم ترصد أي واقعة كارثية، مؤكدا أنها تحطمت بالكامل ومات كل من بداخلها.

نشر أطقم البحث عن باقي حطام الغواصة

وأضاف أن فرق العمل ستوفر المزيد من الأدوات للبحث والتنقيب، ولا زال الوقت مبكرا لاتخاذ قرارات نهائية، مؤكداً أن هناك العديد من المركبات وأطقم الدعم الطبي والفنيين، وسيتم نشر الأطقم والأفراد والسفن على مدار 24 ساعة على مستويات مختلفة للبحث عن باقي الحطام، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد متى يتم التوقف عن العمليات.

وتابع أن فريق القيادة الموحدة لديه أفراد من مختلف التخصصات للعمل في تلك البيئة الخطرة، ولكن التسأولات المطروحة تتعلق بالقوانين واللوائح، ويتم التركيز حاليا على توثيق المشاهد والمعلومات التى يتم الوصول إليها في البحث عن الغواصة.

استمرار التحقيقات حول حطام الغواصة

وقال أحد قادة خفر السواحل الأمريكية إن هناك تحقيقات جارية في منطقة وجود الحطام، وهذه الأمور تحدث في منطقة بعيدة عن الشاطئ، وهناك عدد كبير من الأشخاص حول العالم وهناك تعقيدات كبيرة في هذا الشأن ولكن التسأولات يمكن الإجابة عليها في القريب العاجل.