عضو أمناء الحوار الوطني: جلسة التماسك الأسري شهدت توافقا على التوصيات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة التماسك الأسري من الجلسات القليلة التي شهدت توافقا على التوصيات المطروحة، وهي إدانة وتجريم العنف الأسري، وتوصيات الحفاظ على الأسرة من التفكك، ومحاربة هذه الظواهر التي تهدد الأسرة، والوصول لقانون موحد للعنف الأسري، وتحت هذا العنوان تتم معالجة أشياء أخرى، لأن القانون في غياب ثقافة راسخة سيكون تطبيقه صعباً.

تغيير ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الثقافة السائدة عن المساواة بين الرجل والمرأة في مصر لا بد أن تتغير، فالرجل يذهب للحج ويصوم ويؤدي فروضه ولا يعطي أخته ميراثها، لا بد ألا يكون هناك فرق بين أحد إلا بالتقوى، وهذا المفهوم الديني يتم ترجمته في المفهوم المدني إلى حقوق وواجبات، وعلى الأسرة والمدرسة والمجتمع تكريس ذلك وأن المرأة مواطن كامل له حقوق وواجبات.

الأفكار المعولمة في كل بيت

ولفت إلى أن شعوب العالم كلها تعاني بعد التطور التكنولوجي الكبير وتحول العالم لغرفة واحدة وليس قرية واحدة، وأصبحت الأفكار المعولمة في كل بيت، وقام صراع بين أمريكا والدول التي لديها قيم آسيوية، حتى يغير الآسيوون قيمهم في عدد ساعات العمل والولاء للمهنة.