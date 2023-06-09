باحث في المناخ: إعصار «بيبارجوي» يبدأ مرحلة التطور الثانية خلال أيام

أعلن حارث السيفي، الباحث في أرشيف عمان المناخي، إن إعصار «بيبارجوي» يعاود النشاط وتُعاود المراصد الأمريكية تصنيفه كإعصار مداري من الدرجة الأولى بـ65 عقدة.

#بيبارجوي يعاود النشاط وتُعاود المراصد الأمريكية تصنيفه كإعصار مداري من الدرجة الأولى بـ65 عقدة، ليبدأ مرحلة التطور الثانية المتوقعة قادم الأيام، الحركة الأخيرة للشمال بشكل واضح بنفس المسار المرسوم له دون تغيير يُذكر والله أعلم pic.twitter.com/c6M7wxydXg — حارث السيفي (@_harith_hhhs) June 9, 2023

تطور ومرحلة جديدة مقبلة

وأضاف «السيفي» بحسب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»: سيبدأ الإعصار مرحلة التطور الثانية المتوقعة قادم الأيام، الحركة الأخيرة للشمال بشكل واضح بنفس المسار المرسوم له دون تغيير يُذكر والله أعلم».

ما هو إعصار «بيبارجوي» ؟

يشار إلى سلطنة عمان واليمن والإمارات تتعرض لما يعرف بإعصار «بيبارجوي» الذي يؤثر على حالة البحر خاصة في عمان وسط تحذيرات مستمرة من هيئات الأرصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.