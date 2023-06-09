رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

باحث في المناخ: إعصار «بيبارجوي» يبدأ مرحلة التطور الثانية خلال أيام

كتب:

عمرو حسني
11:54 م | الجمعة 09 يونيو 2023
إعصار

إعصار

أعلن حارث السيفي، الباحث في أرشيف عمان المناخي، إن إعصار «بيبارجوي» يعاود النشاط وتُعاود المراصد الأمريكية تصنيفه كإعصار مداري من الدرجة الأولى بـ65 عقدة.

تطور ومرحلة جديدة مقبلة

 وأضاف «السيفي» بحسب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»: سيبدأ الإعصار مرحلة التطور الثانية المتوقعة قادم الأيام، الحركة الأخيرة للشمال بشكل واضح بنفس المسار المرسوم له دون تغيير يُذكر والله أعلم».

ما هو إعصار «بيبارجوي» ؟

يشار إلى سلطنة عمان واليمن والإمارات تتعرض لما يعرف بإعصار «بيبارجوي» الذي يؤثر على حالة البحر خاصة في عمان وسط تحذيرات مستمرة من هيئات الأرصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ المزيد:

آخر تطورات إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. يؤثر على المجال الجوي

تحذير من سلطنة عمان بعد تشكل إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. ما هو؟

ماذا يعني إعلان عاصفة بيبارجوي في بحر العرب «إعصار من الدرجة الأولى»؟

بالخرائط.. تعرف على حركة إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب
بقلم عمرو حسني