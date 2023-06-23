«بحوث كفر الشيخ»: ارتفاع مساحة القطن المنزرعة لـ240 ألف فدان

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، إن المساحات المنزرعة من محصول القطن للعام الحالي 2023 تتزايد يوميا، وذلك على نطاق المنزرع في محافظات مصر، حيث بلغت المساحة المنزرعة حتى أمس الخميس، 240 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مشيرا أن موسم زراعة محصول القطن المصري ما زال مستمرا حتى نهاية يونيو الجاري في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

القطن المنزرع والخدمة الزراعية

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان القطن تتعلق بطرق العناية الزراعية بالمحصول داخل الأرض الزراعية من قبل المزارعين، وذلك أثناء فترة زراعته على مدار أكثر من 6 أشهر، موضحا بضرورة اتباع نصائح وتوجهات الإرشادات الزراعية من قبل وزارة الزراعة، حول عمليات الري والخل والتسميد حتى يتم جني محصول القطن.

إنتاجية القطن طويل التيلة

وأضاف أيضا أن الأمر يستوجب على مزارعي القطن اختيار أفضل أصناف التقاوي، والتي تضم صنف جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، لافتا أن إنتاجية فدان القطن تتراوح ما بين 13 حتى 15 قنطارا، مضيفا أنه تم تحديد سعر قنطار القطن بين 4500 وحتى 5500 جنيه، حسب النوع.