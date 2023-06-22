رئيس «قصور الثقافة»: زيادة الوعي بالتراث الثقافي والحفاظ عليه أولوية (حوار)

كشف هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة هى إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية، وتهدف إلى المشاركة فى رفع المستوى الثقافى، وتوجيه الوعى القومى للجماهير فى مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية وخدمات المكتبات فى المحافظات. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تشكيل لجنة لدراسة وتعديل لائحة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة، لفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ أعمال فنية متميزة بمشاركة كبار الفنانين والنجوم، فى إطار خطة الدولة للاستفادة من المؤسسات الثقافية بأفضل صورة، مشدداً على أهمية زيادة الوعى بالتراث الثقافى والحفاظ عليه.

هشام عطوة: التعريف بدور الثقافة ي المجتمع وأهميتها في تطوير الحضارة أبرز المحاور التي ينبغي مناقشتها

ما دور قصور الثقافة؟

- الهيئة العامة لقصور الثقافة هى إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية، وتهدف إلى المشاركة فى رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير فى مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات فى المحافظات، وتمتلك الهيئة عدداً من المواقع بإجمالى (621) موقعاً، مقسمة إلى (142 قصر ثقافة، 208 بيوت ثقافة، 252 مكتبة، 6 مراكز ثقافية، 2 متحف، 2 مسرح، 4 سينمات، 3 مراسم ووحدات حرف).

حدثنا عن جهود الهيئة لتحقيق رسالتها؟

- تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق رسالتها وفق خطة التنمية المستدامة وبرامج عمل الحكومة وخطة عمل الوزارة، حيث تتبنى الهيئة الكثير من المبادرات التى تهدف من خلالها لاكتشاف ورعاية الموهوبين وكذلك تحقيق العدالة الثقافية ومنها «ابدأ حلمك» لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظات وإعداد الممثل الشامل، «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية، «سينما الشعب» لإتاحة الأفلام السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وفعاليات المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى المسرح المتنقل والقوافل الثقافية وغيرها.

ما خطة الدولة للاستفادة من المؤسسات الثقافية بأفضل صورة؟

- خلال الأشهر القليلة الماضية تم تشكيل لجنة لدراسة وتعديل لائحة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة، وإطلاق مشروع تعديل للائحة لمواكبة التطوير الإدارى الحالى بما يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ أعمال فنية متميزة بمشاركة كبار الفنانين والنجوم، وعرض الأعمال المسرحية الثقافية الهادفة التى يتم إنتاجها بمعرفه الهيئة وتمكين عرضها من خلال القنوات الفضائية، وكذلك الاستغلال الأمثل للمساحات الفضاء المملوكة للهيئة لزيادة مواردها ودعم الأنشطة الثقافية. كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى، على أن تتولى «المتحدة» مسئولية المحتوى الفنى المعروض من خلال مشروع «سينما الشعب»، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، مع مراعاة دور الهيئة، وبما لا يتعارض مع قرارات مجلس إدارتها، كما تم التنسيق مع الشركة لاستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التى تقع فى أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة فى الدعاية كـ«أوت دور».

تمكين الشباب وتبنِّي المبدعين وتنمية مهاراتهم والتفاعل بين الثقافات توصيات ننتظر صدورها

ما المحاور التى ترى أهمية مناقشتها؟

- هناك عدد من المحاور التى ينبغى مناقشتها خلال الحوار المجتمعى بالحوار الوطنى، ومنها تعريف الثقافة ودورها فى المجتمع وأهميتها فى تطوير الحضارة، التحديات والمخاطر والمميزات التى تواجه الثقافة والمنتجات الثقافية فى ظل التطورات التكنولوجية، زيادة الوعى بالتراث الثقافى المادى وغير المادى وأهمية الحفاظ عليه، أهمية احتواء النشء والشباب، وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى الحياة الثقافية والاجتماعية، تبنِّى المبدعين وتنمية مهاراتهم، دور الحوار الوطنى والمجتمعى فى تعزيز الوعى بأهمية التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة.

ما ملامح الحديث عن الثقافة خلال جلسات الحوار المجتمعى؟

- تشكل الثقافة جزءاً مهماً من إطار الحوار الوطنى الشامل لتبادل الأفكار والاختلافات بنيّة التنمية والتطوير، ومصر صاحبة التأثير الثقافى الواسع والممتد منذ فجر التاريخ تمثل ثقافتها ركناً أساسياً من ملامح هويتها الحضارية، حيث يقوم المشاركون بتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول كل ما يتعلق بالقضايا الثقافية، وتحليلها، ومناقشة سبل تطويرها. بما يسهم فى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، وتشجيع الإبداع والابتكار والتجديد فى المجالات الثقافية المختلفة من خلال التفاعل والتحاور بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

أهمية المكتبات العامة

- تتجلى أهمية المكتبات التى تنتشر فى المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية فى إسهامها فى ثقافة المجتمع وإثراء وعيه، حيث تتوفر فى كل المكتبات جميع المعارف للكبار والأطفال فى الفترتين الصباحية والمسائية مجاناً للجمهور. واتخذت الهيئة إجراءات رقمنة المكتبات التابعة لها.