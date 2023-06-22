ضبط 10350 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالاشتراك مع العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين حملة تموينية اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط مخزن بداخله 10350 علبة سجائر بقصد تجميعها وبيعها في السوق السوداء.

البيع في السوق السوداء

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شنت حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سجائر بناحية منشأة الأزهر بالوليدية قسم ثان أسيوط، وجرى ضبط بداخله 10350 علبه سجائر مختلفة الأنواع قام المدير المسئول بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح من خلالها.

ضبط مواد غذائية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه في نفس السياق جرى ضبط مخزنين بناحية نزلة عبداللاه ومنقباد وضبط بداخلهما كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية والكيك والبسكوت بشأن التخزين وحجبها عن السوق لبيعها في السوق السوداء وتم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.