نائب محافظ الوادي الجديد تُشارك بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ونوابهم، ومارجريت سانشو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وضع مقياس علمي دقيق لتحديد النمو الاقتصادي

وأشارت، حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد إلى، أن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، الذي يهدف إلى وضع مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

سد الفجوة التنموية من خلال تعزيز القدرة التافسية

وأوضحت نائب محافظ الزادي الجديد، أنه من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها.