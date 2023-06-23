10 إجراءات لمديرية الطب البيطري في أسيوط استعدادا لعيد الأضحى

استعدت مديرية الطب البيطري في محافظة أسيوط لعيد الأضحى المبارك، بوضع خطة مكثفة بالمجازر والأسواق، التي يأتي في مقدمتها فتح جميع المجازر بالمجان ووقف الإجازات وعقد الندوات الإرشادية للمواطنين عن ذبح الأضاحي.

وجاءت خطة مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط استعدادًا لعيد الأضحى، على النجو التالي:

- فتح 33 مجزرا بكافة قرى ومراكز المحافظة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي.

- التواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الإرشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها والتأكد من وجود الأختام على اللحوم.

- توعية المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض، وحفاظًا على البيئة ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات.

- عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة يبلغ 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

فتح جميع مجازر المراكز بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

- فتح جميع مجازر المراكز بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الاضاحى و التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالصحة والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها.

- تكثيف الحملات على الأسواق ومحال اللحوم للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة.

- تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك.

- التأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام غير صالح منها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول او خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.

- عدم ذبح الاضاحي بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفات الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي حفاظا على مرفق الصرف وعدم تعطله وتحرير محاضر وغرامات فورية للمخالفين.

- العمل في كافة مجازر المحافظة يوميًا لذبح جميع الأضاحي والكشف عليها عن طريق أطباء المجازر مجانًا اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحى وحتى نهاية أيام العيد.

- وقف جميع الإجازات العارضة والاعتيادية الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر بجميع المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

- تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري طوال الـ 24 ساعة يوميًا وربطها بغرفة عمليات مديرية الطب البيطرى بالمحافظة؛ وذلك للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين وتقديم الارشادات الصحية والفنية.