أبطال مصر في دورة الألعاب العالمية لذوي الهمم: حصدنا 15 ميدالية

استضاف برنامج «مساء دي إم سي» مجموعة من أبطال مصر من ذوي القدرات بعد فوزهم في دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية بفرنسا منهم مصطفى بلط مدرب المنتخب ألعاب القوى وفاطمة الزهراء الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين وعلي عبد الله إبراهيم الحاصل على 3 فضيات بالبطولة واللاعبة شهد أحمد تهامي الحاصلة على فضية في ألعاب القوى.

شاركنا في البطولة بـ10 لاعبين

وقال مصطفى بلط، مدرب ألعاب القوى: «شاركنا في البطولة بـ10لاعبين وحصدنا حوالي 10 ميداليات ذهب و4 فضة، وواحدة برونز، أي 15 ميدالية من 27 والحمد لله التوفيق كان في ألعاب القوى»

وقالت فاطمة الزهراء: «لعبت 400 و1500 متر و800، وأخدت الذهب في 1500 و800 وحصلت على المركز الرابع في 400 متر».

تفوق مصري

وأضاف علي إبراهيم، أنه شارك في سباقات العدو 100 و200 و400 متر، وحاول الوصول إلي 3 ميداليات ذهب، ولكن لاعب إيطالي سبقه لكنه حصل على 3 ميداليات فضة، في ظل منافسة مع الإيطالي والفرنسي والصيني والاسترالي.

وأكدت شهدت، أنها حصلت على ميدالية في 400 متر و200 متر و100 متر وحصلت على الميدالية في سباق 400 متر وحصلت في السباقين الآخرين على المركز السابع والثامن.