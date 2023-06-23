مصطفى بكري لـ«الشاهد»: أخبرت المشير طنطاوي بحزني لأن هناك إخوانيا يحكم مصر

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه التقى المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، عقب فوز محمد مرسي بالانتخابات، وأخبره أنه حزين لأن هناك إخواني يحكم مصر.

موقف ضد الإخوان

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن المشير قال له إننا لن نأخذ موقف ضد الإخوان، هم الذين لن يتمكنوا من الاتفاق مع الشعب المصري وسيقصون الناس، نحن معهم ما داموا مع مصر، ولو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب.

تحقيق نبوءة المشير

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ذلك كانت تنبئ بتحقيق نبوءة المشير، منها محاولة تنظيم الإخوان الإرهابي لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يحمي الجيش من تدخل الإخوان.